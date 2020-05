25 boetes uitgedeeld voor asociaal gedrag in Den Bosch

‘Bossche Parel’ succesvol met ‘coronavlag’: 37.500 euro voor het Rode Kruis

21:43 DEN BOSCH - ,,Het is fantastisch om zoveel vlaggen aan de gevels van woningen, bij gemeentehuizen, zorginstellingen en bedrijvenpanden te zien.’’ Dat zegt Anniek van Aert, lid van serviceclub Bossche Parels over de door haar ontworpen vlag met het motto ‘Met elkaar voor elkaar’. Er zijn de afgelopen maanden 15.000 van deze vlaggen verkocht. In totaal leverde dat het Rode Kruis 37.500 euro op.