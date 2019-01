25-kilometerkarretje blijkt racemonster: met 90 per uur over Maastrichtseweg in Den Bosch

DEN BOSCH - In Den Bosch is donderdagavond een automobilist aangehouden, omdat zijn voertuig niet helemaal voldeed aan de eisen. Zijn Volkswagen Polo was officieel omgebouwd tot Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid (MMBS), die maximaal 25 kilometer per uur mag. Maar in de praktijk bleek-ie nog 90 per uur te gaan.