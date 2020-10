3,2,1..Actie! Bossche Sinterklaas als hoofdrolspeler in eigen film

Het moet even wennen zijn voor Sinterklaas en zijn Pieten. Op deze regenachtige zondagochtend komen ze rond 11.00 uur Den Bosch niet binnen met een grote Pakjesboot, maar met twee sloepjes. Varen doen ze niet over de Dommel, maar in de Industriehaven. En op de kade staan niet tienduizenden kinderen die de Sint verwelkomen. Nee, het ontvangstcomité is de iets te joviale Ronald Regelneef en een lullig blaaskapelletje dat ver-schrik-ke-lijk vals speelt. ,,Heb ik dit goed geregeld of heb ik dit goed geregeld? Toplocatie, toch Sinterklaas?!", roept Regelneef naar een sippe Sinterklaas die net van de boot op de vlonder is gestapt.