30 maanden cel geëist voor Bosschenaar die ontucht pleegt met 13-jarig meisje en kinderporno bezit

DEN BOSCH – Tegen een 33-jarige man uit Den Bosch is in hoger beroep opnieuw 30 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk geëist. De man maakte zich schuldig aan ontucht met een 13-jarig meisje dat hij via internet had leren kennen. Daarnaast had hij kinderporno in zijn bezit.

De Bosschenaar maakte contact met het meisje via een chatsite voor tieners. Daar deed hij zich voor als 19-jarige. Na een paar maanden internetcontact kwam het in augustus en oktober 2017 uiteindelijk tot afspraakjes met het meisje in Hardenberg. De twee hadden seks achterin het busje van de Bosschenaar en later op het invalidetoilet van een winkel in Hardenberg. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van het meisje een briefje met een adres op haar kamer vonden en aangifte deden.

Kinderpornoverzameling

Naast de ontucht bleek dat de man zich schuldig maakte aan het verzamelen van kinderporno. De 33-jarige bekende alle beschuldigingen en is eind vorig jaar door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Naast de straf moet de man een schadevergoeding van ruim 2.500 euro aan het slachtoffer betalen en moet hij zich klinisch laten behandelen. De Bosschenaar is pedofiel en heeft een persoonlijkheidsstoornis. Omdat de kans op herhaling groot wordt geacht, heeft de rechtbank de proeftijd voor de voorwaardelijke celstraf op 10 jaar gesteld.

De 33-jarige gaf dinsdag bij het gerechtshof in Arnhem aan dat hij zelf ook graag behandeld wil worden en om die reden in hoger beroep is gegaan. Om sneller met de behandeling te kunnen starten, pleitte zijn raadsman ervoor dat een deel van de gevangenisstraf in de kliniek wordt doorgebracht. De Bosschenaar zit inmiddels ruim 14 maanden vast.

Eerder in de fout

De advocaat-generaal hield met haar eis vast aan het standpunt van de rechtbank en deed niets af aan de duur van de celstraf. Ze benadrukte dat de man al eerder in de fout is gegaan. De raadsman vond dat de rechtbank deze zaak te makkelijk ‘met alle kindermisbruik op één hoop’ had geveegd en vroeg het hof om begrip voor een snelle behandeling: ,,Deze man is geen crimineel die op eigen gewin uit was. Hij lijdt aan een seksuele voorkeur die hij helemaal niet wil hebben.”