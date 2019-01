32 sociale woningen op komst in achtertuin pastorie Berlicum

Grootste poppodium van het zuiden in hal in Bossche Brabanthal­len

7:16 DEN BOSCH - Een entertainmenthal die zijn weerga in het zuiden van het land niet kent. In de Brabanthallen in Den Bosch komt een hal voor onder meer (internationale) popconcerten, grote voorstellingen en congressen met plaats voor maximaal 3600 zitplaatsen of maximaal 6000 staanplaatsen. Even groot als AFAS Live in Amsterdam. Veel groter ook dan poppodium 013 in Tilburg met een capaciteit van 3000 bezoekers.