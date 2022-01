3500 kilo aan kluit en tien meter hoog zijn de iepen die geplant zijn op Fort Isabella

Noodopvang bij Autotron krijgt steeds meer vorm, maar wie gaan er wonen?

ROSMALEN/VINKEL - Hoe maak je in ruim anderhalve maand tijd van een braakliggend terrein een volledig functionerende noodopvang voor driehonderd vluchtelingen? Bij het Autotron in Rosmalen zijn ze er druk mee bezig, maar er is nog een hoop werk te verzetten.

27 januari