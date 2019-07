39 graden? Sauna en zonnebank zijn ook vandaag gewoon open: ‘Wij hebben geen afzeggingen gehad’

Door Bart Gotink

Nee, het is niet heel druk, geeft Stefanie Briever van het Bossche saunacomplex Devarana grif toe. Maar ja, er zijn wel degelijk mensen die de sauna opzoeken op dagen dat het buiten ook als een sauna aanvoelt. Want dat het rustig is, heeft meer te maken met het laagseizoen, dan met de hitte, vermoedt Briever. ,,Vorige week was het met minder weer eigenlijk net zo druk. Misschien komt dat ook doordat nu héél Nederland vakantie heeft.”

Deze temperaturen: wát komen mensen dan doen bij het complex aan De Eendenkooi? ,,Het is toch een vorm van ontspanning en we hebben ook verkoelende dompelbaden. Verder is het hier kinderloos, dat trekt ook mensen.” Bezoekers die al dampend het Finse houten hokje uitlopen, wordt wel geadviseerd iets langer af te koelen dan gebruikelijk. ,,We vragen mensen de tijd te nemen om hun lichaam af te laten koelen. En verder delen we ook gratis ijsjes uit", zo vertelt ze.

Echt negatieve effecten heeft een saunabezoek met dit weer in elk geval niet, zo lijkt. Sommige experts stellen dat mensen ‘wennen’ aan de warmte, en het daardoor buiten ook minder heet hebben.

Vijf mensen onder de zonnebank

Druk is het dan weer niet bij de privésauna's van Rose Lima aan de Bossche Magnoliahof, maar ook hier komen wel wat klanten langs. ,,De meeste mensen gaan misschien eerder zwemmen, maar bij ons gaat ook om even ontspannen en lekker samen zijn.” Afzeggingen heeft Lima in elk geval niet ontvangen.

Vijf mensen zijn er tot 15.00 uur 's middags langs geweest bij zonnestudio Sunday's in de Hinthamerstraat. ,,Dus het is rustig", vertelt de medewerkster. Bij 38 graden is het binnen met de airco aan nog heet, vertelt ze. De studio is gewoon de hele dag geopend. Bruiningsstudio Summertan, in het centrum van de stad, hanteert wél een tropenrooster, de zaak is op de heetste uren van de dag gesloten.

