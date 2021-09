43ste Leyetocht in Helvoirt en omgeving dit weekend weer van start: ‘Van tevoren inschrijven betekent kortere wachttijd’

HELVOIRT - De Leyetocht gaat komend weekend door. De mountainbike- en fietstoertocht in en om Helvoirt werden vorig jaar voor de eerste keer in de geschiedenis van de Leyetocht afgelast. Dat gebeurde zoals zowat overal vanwege corona.

Tijdens de 43ste Leyetocht kan er zaterdag 11 september op de mountainbike 30, 40 of 50 kilometer worden gereden. Komend weekend kan er op de (toer)fiets op zaterdag en zondag ook worden gekozen voor een parcours over 25, 39, 50, 75, 100 en 150 kilometer. De start- en finishlocatie is verhuisd naar jeugdhuis D’n Inbreng met de rolschaatsbaan als verzamelpunt.

Van tevoren inschrijven

De organisatie vraagt fietsers en mountainbikers om zich vanwege de coronamaatregelen van tevoren via de site www.leyetocht.nl online al in te schrijven. Een digitale inschrijving betekent namelijk dat de deelnemers minder lang hoeven te wachten in het inschrijflokaal.

Controleposten

Voor de zes toertochten op zowel zaterdag als zondag zijn er controleposten in Bokhoven (25 en 39 kilometer) en Oirschot (50, 75, 100 en 150 kilometer). In Son is ook een controlepost en een startpunt voor de 75, 100 en 150 kilometer.

Quote De ‘Col de Gubbels’ is een echte kuitenbij­ter Organisatie van de Leyetocht

De mountainbiketocht over 30, 40 en 50 kilometer staat voor de veertiende keer op het programma. ATB-vrijwilligers hebben de route al een aantal keer gereden om te kijken of de paden en paadjes veilig en betrouwbaar zijn voor de mountainbikers. Volgens de organisatie liggen de routes er ‘prachtig’ bij. Dit jaar is er slechts één bevoorradingspost voor de mountainbikers op de drie afstanden. Die is aan ‘de voet’ van de ‘Col de Gubbels’. ,,Die hoge heuvel bij het sloop- en saneringsbedrijf is een echte kuitenbijter”, aldus de organisatie van de Leyetocht.