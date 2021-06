44 leerlingen Van Maerlant moeten wiskunde-examen overdoen door fout bij PostNL

RECHTSZAAK Zoon appt vader tijdens rellen: ‘Maat, ze breken hier de hele stad af’. Rechter wil dat hij ruim 40.000 euro betaalt

7 juni DEN BOSCH -,,Ik heb niks’’, zei John v.d. B. (19) die maandagmiddag door de politierechter onder meer werd veroordeeld tot het betalen van ruim 40.000 euro schade. Via groepsaansprakelijkheid moet de Bosschenaar opdraaien voor de schade die op 25 januari werd veroorzaakt tijdens rellen in de Bossche binnenstad. ,,Dit is oneerlijk. Want de grootste raddraaiers moeten heel wat minder betalen’’, zei advocaat Remko Oerlemans.