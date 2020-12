44 verhalen over 44 jaar Theater aan de Parade: ‘De ziel en zaligheid zit in de mensen die er werken’

Van cabaretiers Youp van 't Hek en Najib Amhali tot Desirée van Ooijen van de artiestenfoyer en van oud-burgemeester Ton Rombouts tot toneelmeester Ronald Moors. In 44 portretten kijken mensen die op de een of andere manier verbonden zijn aan het Theater aan de Parade terug op de afgelopen 44 jaar. Maar ze kijken ook naar de toekomst met een gloednieuw theater op dezelfde plaats.

Volledig scherm 44 jaar Theater aan de Parade. © Bert Damen

Status

,,Iedereen die ik benaderde, wilde meteen meewerken. Dat zegt wat mij betreft genoeg over de status van het theater in Den Bosch, maar ook in cultureel Nederland", zegt Damen die samenwerkte met Renate van Stiphout (vormgeving) en Jasper Loeffen (fotografie). Naast de portretjes is er een voorwoord van stadschroniquer Eric Alink en blikt theaterdirecteur Alex Kühne vooruit op de toekomst.

Quote De ziel en zaligheid zit in de mensen die in het theater werken en op het podium staan. Bert Damen

In het boek blijft Damen weg van financiële en politieke discussies, ondanks dat hij dus oud-burgemeester Ton Rombouts spreekt, net als wethouder Huib van Olden en oud-wethouder Ton Lensen. ,,Want we kunnen het wel weer hebben over geld, stenen en vergunning, maar daar gaat het wat mij betreft niet om. De ziel en zaligheid zit in de mensen die in het theater werken en op het podium staan.”

Quote Het mooie van lelijkheid is dat het vanzelf weer mooi wordt Gé van Berkel, Voormalig toneelmeester Theater aan de Parade

Het theater moest het volgens veel van de geïnterviewden dan ook hebben van de sfeer en niet van de stenen. ,,Het gevoel dat overheerst in de gesprekken is dat het misschien niet het mooiste theater was, maar wel óns theater", zegt Damen. Of zoals oud-toneelmeester Gé van Berkel het zegt in het boek: ‘Het mooie van lelijkheid is dat het vanzelf weer mooi wordt.’

Veelzijdigheid

Een rode lijn in de verhalen is de veelzijdigheid van het theater. ,,Het theater is altijd prominent aanwezig geweest met Oeteldonk, maar mensen kwamen er net zo graag om een balletvoorstelling te kijken. Wat dat betreft is het theater een spiegel voor de stad", zegt Damen.

‘De tijd zal het leren’

Door alle gesprekken die Damen heeft gehad, heeft hij meer vertrouwen in de toekomst van het theater dat er over drie jaar moet staan. ,,De tijd zal het leren of het nieuwe theater de sfeer en charme gaat krijgen van het oude theater. Maar het wordt in ieder geval gebouwd op de fundamenten die er al liggen. En die fundamenten zijn stevig, letterlijk en figuurlijk.” Het boek is te koop bij boekhandel Heinen, via www.heinen.nl.