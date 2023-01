48ste Boekenbeurs Vincentius-vereniging Den Bosch mikt op 40.000 euro voor goede doelen in binnen- en buitenland

‘Boekendelicatessen’

Op de planken en in de kasten van de speciale ‘delicatessen’-afdeling staan de eerste wat ‘duurdere exemplaren’ al uitgestald. ‘Geschiedenis van de Cartografie’ bijvoorbeeld. ,,Hier ligt een oude Baedeker-reisgidsje; dé Michelin-gids van pakweg een eeuw geleden over Parijs voor een tientje, geen geld hè”, aldus Van Tulder. ,,De meeste tweedehandsjes mogen voor een habbekrats weg. Onze vrijwilligers hebben vanaf dinsdag duizenden bananendozen uitgepakt. Steeds een ontdekking welk boek of welke plaat je in die dozen vindt.”