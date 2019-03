50 cent voor de vrouwenplas, mannen mogen gratis: trek het gelijk, dan nadert Oeteldonk de perfectie weer iets meer

Gewapende overval bij Cafetaria de Tourist in Den Bosch, dader op de vlucht

1 maart DEN BOSCH - Cafetaria de Tourist aan de Monseigneur Diepenstraat in Den Bosch is vrijdagavond overvallen. Dat bevestigt de politie. De overvaller is eerder op de avond al binnen geweest, maar kwam later terug met een wapen om de snackbar te overvallen.