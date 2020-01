50 jaar Harmonie ODIO: van trommelen op een plankje tot gouden jubileum

'In 1970 had Vinkel zijn allereerste carnavalsoptocht. Deze werd voorafgegaan door het tamboerkorps van het gilde uit Berlicum en Heeswijk, omdat er in Vinkel zoiets niet bestond. Dat was een gemis, waarop ik mij afvroeg, kunnen wij in Vinkel niet wat mensen vragen om op een trom te slaan?'

Deze woorden schrijft Jos Smits, lange tijd voorzitter, mede-oprichter en erelid, in het jubileumboekje dat speciaal voor het 50-jarig bestaan is samengesteld. En zo ontstond ODIO, Ons Doel Is Ontspanning, met acht leden die leerden trommelen op houten plankjes. Het begon als een bescheiden drumband, aangevuld met majorettes. En ging later, met toevoeging van blaasinstrumenten, van fanfare naar een volwaardige harmonie met een eigen opleiding.

Leefbaarheid

De harmonie heeft een belangrijke functie. Het vergroot en behoudt de leefbaarheid in het dorp, onder andere door het aanbod van muzieklessen. ,,Daar zijn we best wel trots op'', zegt Ellie van der Heijden (56). ,,In Den Bosch zijn allerlei voorzieningen voor kinderen met betrekking tot muziekonderwijs. Dat is vanuit Vinkel voor de kinderen qua vervoer niet goed te doen. Wij kunnen, ondanks de hoge kosten, met behulp van sponsoren en vrienden, hier in Vinkel toch muziekonderwijs aanbieden. Daarmee leiden we de jeugd op tot het D-diploma, het hoogste amateurniveau.''

En die harmonie is niet meer weg te denken uit het dorp. Bij gelegenheden zoals Koningsdag, de intocht van Sinterklaas, de vierdaagse en (huwelijks)jubilea, is de harmonie aanwezig om het feest op te luisteren. En met ruim honderd leden kent bijna iedereen in Vinkel wel iemand die lid is van de harmonie.

Jubilarissen

Jos Smits (79), Wim van der Valk (63) en Carlo van Erp (56) vieren tijdens het 50-jarig jubileum ook hún gouden jubileum. Zij werden tijdens het jubileumconcert gehuldigd voor dit feestelijke feit. ,,En dit concert is nog maar het begin van wat een prachtig gouden jaar belooft te worden'', zegt Lia Hendriks (54). ,,Er volgt in de loop van het jaar nog een jeugdconcert, een jubileumveiling, een Vrienden van Vinkel live en een prachtige Vinkelse editie van Maestro. Daarnaast zal de harmonie in Londen een concert verzorgen in the Sheldonian theatre.''