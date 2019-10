50 jaar rammelen met een bakje maakte hem gelukkig: Bossche ‘Orgelman’ Gerrit Kuijs overleden

Do 17 okt. Hoe lang Gerrit Kuijs een orgel heeft bediend in de stad? Zoon Gerrit Kuijs weet het niet eens precies, zo lang is het. ,,50-55 jaar, zoiets moet het geweest zijn.” Gisteren overleed de orgelman op 87-jarige leeftijd.

Door Bart Gotink

Al die tijd heeft Gerrit Kuijs in Den Bosch gestaan, met zijn rammelende bakje. En dat zeker twee dagen in de wijk. De eerste jaren stond hij nog bij de Wilhelminabrug en de Hooge Steenweg, later in de Kerkstraat, bij de Rompertpassage en het voor het stadhuis. ,,Winkeliers klaagden soms over het geluid, dan moest hij weer verplaatsen”, verklaart zoon Kuijs al die verplaatsingen. Het kon de orgelman niet echt deren.

Volledig scherm Gerrit Kuijs door de jaren heen © Erfgoed Den Bosch

IJspegels aan het orgel

Tot zijn 83e levensjaar stond hij nog bij zijn orgel om mensen te vermaken, al was dat aan het eind nog wel maar één keer per week in de binnenstad. Wat hij er zo leuk aan vond? Kuijs: ,,De muziek, het buiten zijn en de mensen. Hij had zo altijd heel veel contact met iedereen.” En dus ging hij altijd door, door weer en wind. ,,De ijspegels hing wel eens aan het orgel, zo vertelde hij. Maar mijn vader ging toch gewoon naar buiten. Hij kon het niet missen.” Eén van die grappige contacten op een dag is te zien op de foto hieronder, als een fotograaf ziet dat beide heren exact dezelfde kleren dragen in 2017.

Volledig scherm Gerrit Kuijs (links) wordt voor zijn orgel op de foto gezet door een man die dezelfde kleren draagt.

Kuijs deed het in elk geval niet om rijk te worden, vertelt zijn zoon. Kuijs: ,,Het was gewoon best hard werken. En soms gooiden mensen een knoop of een winkelwangenmuntje in het bakje. Maar dat boeide hem allemaal niet zoveel. Als hij maar kon rammelen met zijn bakje.”

Orgel overreden

Door de jaren heen had hij een stuk of vier orgels, zegt zoon Kuijs. ,,De eerste moest nog zelf aangedraaid worden, later kwam de dieselmotor en daarna weer de elektromotor. Hij heeft ook orgels van klein tot groot gehad.” Eén van zijn laatste orgels werd overreden door een vrachtwagen, waarna hij nooit meer wat van de chauffeur hoorde. ,,Dat heeft hem toen wel een klap gegeven, ja.” Maar van de firma Krul huurde hij uiteindelijk nog een laatste orgel. ,,En daar was hij heel blij mee. Deze was klein en licht en daarmee makkelijk hanteerbaar. Dat was nodig gezien zijn leeftijd toen.”