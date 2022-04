500 sets steriele ok-instrumenten per dag in JBZ, robot pakt ze voortaan in

Een ferme duik in de wereld van spionage en glamour met vertrouwde James Bondklan­ken

DEN BOSCH - The name is Bond, James Bond. Het Metropole Orkest strijkt op donderdag 21 april met een tutti bezetting neer in Theater aan de Parade (Hal 8 Brabanthallen) om samen met de solisten Dorona Alberti en Tim Akkerman tal van iconische 007-songs te vertolken. Knallende blazers en fijnbesnaarde strijkers die soms dramatisch klinken, vechten om voorrang.

