50PLUS Den Bosch vraagt om onderzoek: ’Wethouder en eigenaren Dorsvlegel hebben politieke relatie’

Oproep Opsporing Verzocht leidt tot tips over gewapende overval op Bosch koeriersbe­drijf

27 augustus DEN BOSCH - De oproep dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht rond de gewapende overval die zaterdagavond is gepleegd op koeriersbedrijf Reviva aan de Tweeling in Den Bosch heeft enkele tips opgeleverd.