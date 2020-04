60 coronabedden Van Neynsel in JBZ en hotel in Vught

DEN BOSCH - Ouderenzorgorganisatie Van Neynsel heeft 2 externe coronazorgcentra geopend voor ouderen die zijn besmet met het coronavirus. In Den Bosch in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en in Vught in Hotel De Kruishoeve.

In totaal is er plek voor 60 ouderen die komen vanuit het ziekenhuis en via de huisarts.

Het initiatief hoort bij een regionale proef. Als het succesvol is komen op meer plekken in regio externe bedden, onder aanvoering van de ouderenorganisaties. Van Neynsel is de eerste vvt-organisatie in Noordoost-Brabant die een tijdelijke externe voorziening opstart.

Twee groepen ouderen

De opvang is speciaal bedoeld voor twee groepen patiënten: ouderen met een covid-19-besmetting die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven en niet naar huis kunnen, én besmette ouderen die door de huisarts worden doorverwezen omdat de thuissituatie onhoudbaar is.

De centra helpen zo om de verwachte capaciteitsproblematiek in de ziekenhuizen en verminderde thuiszorgcapaciteit mede op te lossen. Cliënten krijgen gespecialiseerde zorg en er kan een naaste op hun kamer verblijven.

Verlichting en troost

..Sqmen met huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen staan we voor de uitdaging om besmette ouderen zo goed mogelijk op te vangen en op een menswaardige manier te verzorgen”, vertelt bestuurder Marcel van Woensel van Van Neynsel. ,,Het is het meest ideaal als een cliënt in zijn of haar eigen omgeving kan blijven. Als dat niet mogelijk is, biedt een CZC uitkomst.”

Twee locaties

De coronazorgcentra (CZC) is in het JBZ op de plaats waaree gewoonlijk de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) zit. Het heeft een aparte ingang en eigen tuin en ligt afgezonderd van de rest van het ziekenhuis. Er is plek voor 20 cliënten.

Bijzonder avontuur

De Kruishoeve in Vught sloot speciaal de deuren voor dit project. ,,Dit is een heel bijzonder avontuur voor ons”, aldus eigenaar Maikel Pennings.,,De afgelopen dagen zijn in recordtempo de kamers gereed gemaakt. Zo hebben we al onze bedden eruit gehaald en zijn er ziekenhuisbedden voor in de plaats gekomen. Het hele hotel is overgenomen door Van Neynsel, maar het voelt goed om op deze manier te kunnen bijdragen aan de crisis.” Hier kunnen maximaal 40 cliënten terecht.

Draaglijker met een dierbare

Familieleden of naasten die bij de patient willen verblijven gaanb in quarantaine. “De mantelzorger krijgt een bed op dezelfde kamer als de cliënt en helpt bij de verzorging”, legt Van Woensel uit. ,,De situatie wordt namelijk echt draaglijker als er een dierbare in de nabijheid is.”

De deelnemende ouderenorganisaties zijn Van Neynsel, Vughterstede, Vivent, Pantein, Sint Jozefoord, De Schakelring, BrabantZorg, Annenborch, Laverhof, ’t Heem, Zorggroep Elde Maasduinen.