60 jaar getrouwd: dit is het geheim van Nico en Truus

OM: 'Gevonden geld in Den Bosch werd witgewas­sen’

24 februari DEN BOSCH - Na een anonieme melding over een hennepkwekerij viel de politie in september 2017 binnen in een woning aan de Sluisweg in Den Bosch. In de potkachel en in een koelcel vonden agenten bijna 190.000 euro. Een loepzuiver staaltje witwassen, vindt justitie. Een 51-jarige Bosschenaar en een 63-jarige in Spanje wonende Veenendaler moeten er de cel voor in, aldus het het Openbaar Ministerie.