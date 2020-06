65 jaar gelukkig getrouwd: zijn blikken zeggen alles, zij is het luisterend oor

DEN BOSCH - Marie was pas vijftien jaar oud toen ze Fridus Passon leerde kennen, maar toen al helemaal zeker van haar zaak. De twee ontmoetten elkaar tijdens een wandeling vanuit de Graafseweg richting het centrum. Cafés waren er toen nog niet als ontmoetingsplaats, laat staan het internet of Tinder.

Woningen werden er in die tijd ook niet veel gebouwd. Toen Fridus en Marie elkaar 65 jaar geleden op 18 juni het jawoord gaven, hadden ze dan ook geen andere keus dan in te wonen bij het grote gezin van Fridus. Twee kleine kamertjes hadden ze en ideaal was het niet. Ze besloten te emigreren naar Australië.

Na een boottocht van veertig dagen waarin Marie last had van zeeziekte en Fridus werd bevangen van geelzucht, zetten ze eindelijk een stap op het vaste land. Ze hebben keihard gewerkt. Hij onder andere in een schoenfabriek, zij in de kantine van een fabriek.

Terug naar Nederland

Na twee jaar 'down under' kreeg het echtpaar via familie te horen dat er een huis beschikbaar was in Nederland. Dat huis was er inderdaad, maar vraag niet in welke staat. Een woninkje aan de Westwal, achter een poort waar zich nog meer woningen bevonden. Geen aanrecht, geen water. En dus ook geen toilet. Grote teleurstelling of niet, Fridus en Marie lieten zich niet uit het veld slaan. Terwijl er twee kinderen grootgebracht moesten worden, verdiende Fridus zijn deel van de kost in de Rotterdamse haven en struinde Marie met haar broer markten in Nederland af.

Quote Een geweldige lieve, zorgzame vader en grootvader

Fridus (84) wordt door zijn kroost omschreven als een ruwe bolster met een blanke pit. ,,Niet iemand die zich mondeling uit, maar die zich laat zien door een aai over de bol met een blik die alles zegt. Een geweldige lieve, zorgzame vader en grootvader van twee kleinkinderen. Ondanks zijn beperkingen met zijn versleten rug, heupen en knieën hoor je hem nooit klagen. Een kranige, sterke man waar we trots op zijn."

Quote Een zorgzame, betrokken moeder die haar kroost beschermt en verdedigt