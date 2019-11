70.000 bezoekers en 51.000 Bossche bollen; de Margriet Winterfair zit er weer op

Een week lang leek het alsof de feestdagen al waren begonnen in de Brabanthallen in Den Bosch en werd er kwistig ingekocht. Gemiddeld brengen bezoekers, zo heeft de organisatie becijferd, bijna 6 uur door op de Margriet Winterfair .

In die tijd geven ze gemiddeld 90 euro uit. Dat is exclusief reiskosten, catering, garderobe en entree. 99 procent koopt gemiddeld drie artikelen. Een toegangskaart kost 20,50 euro, een parkeerkaart 12 euro. En wie zin heeft in koffie met een Bossche bol betaalt 4,50 euro. Er zijn dit jaar maar liefst 51.000 Bossche bollen doorheen gegaan.