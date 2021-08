75 jaar lid van BVV, maar Jan blijft kritisch: 'Het karakter is uit de club’

Burgemees­ters zetten in op meer prikken: ’Elke vaccinatie telt’

13 augustus DEN BOSCH/TILBURG - De oproep van premier Rutte om meer mensen gevaccineerd te krijgen, is bij burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch niet aan dovemansoren gericht. ,,We moeten zorgen dat we de groep zonder vaccinatie bereiken. Dat gaan we samen met het onderwijs, kerkgemeenschappen en andere partijen doen.” Voor Tilburg geldt hetzelfde.