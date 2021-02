80.000 ‘vergeten kinderen’ vragen ook aandacht van de gemeente Den Bosch

Jeugd wegge­stuurd door jongeren­wer­kers in aanloop naar rellen: ‘Gemeente geïnfor­meerd over onvrede’

4 februari DEN BOSCH - In de aanloop naar de rellen vorige week maandag in Den Bosch kregen jongerenwerkers van netwerkorganisatie PowerUp073 's middags ‘signalen’ die varieerden van oproepen tot rellen tot oproepen die ‘vals alarm’ bleken te zijn. ,,We spraken jongeren op straat aan, waarschuwden hen over de nieuwe maatregelen en stuurden ze naar huis’’, zegt een woordvoerder.