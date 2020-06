80 mille bezuinigen op beweging voor Bossche senioren ‘ongepast’: ‘Ik voel me lekker fit’

ANALYSE Vertrouwen in wethouder Geers zwaar onder druk, waarom verzweeg hij informatie?

8:27 DEN BOSCH - Wethouder Roy Geers heeft dinsdagavond over zijn handelen over het Dierenbos in Vinkel heel wat uit te leggen aan de gemeenteraad. Waarom verzweeg hij informatie? Het vertrouwen in de wethouder is bij de oppositie tot nul gedaald. Gaat Geers een motie van wantrouwen overleven?