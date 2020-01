800 Vinkelse trouwfoto's op een rij: een feest van herkenning

Volledig scherm Tegelijk trouwen in één familie om kosten te besparen. © s

VINKEL - Honderden bruidsfoto's uit het Vinkel van vroeger en nu in één tentoonstelling: dat kan niet anders dan een feest van herkenning worden.

Rijen met ruim 800 bruidsfoto's. Van een statig geposeerd zwart-wit portret uit 1893 tot de ongedwongen kleurenfoto's anno nu. Het was er allemaal in heemkundegebouw Den Es dit weekeinde. gelardeerd met bruidskleding waaronder een zwarte trouwjurk uit 1952, vermaakt om later door te kunnen dragen. Met een herenpak met hoge hoed uit 1939 pronkstuk van de expositie. Daarop is ook het ‘goei servies’ te zien dat speciaal voor de trouwdag uit de kast werd gehaald, trouwboekjes en ingedroogde boeketten.

Twee of drie uit zelfde gezin

Ruim drie jaar zijn leden van Heemkunde Vinckel bezig geweest om het grote aantal foto's te verzamelen en te voorzien van de goede namen en data. ,,Iedereen die in Vinkel woont, woonde of getrouwd is kon foto's bij ons brengen", zegt initiatiefneemster Toos van Grinsven. ,,Bijzonder ook zijn de foto's waarbij er twee, en zelfs drie uit hetzelfde gezin op dezelfde dag trouwden. In grote gezinnen was dat voordeliger dan ieder jaar een bruiloft. Of een broer of zus trouwde dezelfde dag mee omdat er ongepland een baby op komst was.”

Tegelijk trouwen was een stuk voordeliger.

Wit hekje en bruidsboeket

Opvallend is dat op foto's uit de jaren zestig een wit hekje staat. Dat stond in de studio van het Bossche Fotoburo Het Zuiden, waar menig bruidspaar zijn officiële foto liet maken. Evenals het (kunst)bruidsboeket dat er klaar lag om de foto een feestelijk tintje te geven.

Drie grote lijsten trekken de aandacht. Deze bevatten alle trouwfoto's van drie grote Vinkelse gezinnen uit de vijftiger jaren. ,,We hebben bewust voor deze gezinnen gekozen omdat daar ook alle kinderen getrouwd waren, er waren geen vrijgezellen, pastoors of nonnen bij. En we van al deze gezinsleden een foto in ons bezit hadden, zegt Toos. Ook Mien van Grinsven (71) staat op een van de lijsten. Ze loopt naar de foto van haar trouwdag. ,,Al mijn broers en zussen hangen er tussen, en mijn eigen kinderen. Het is zo mooi om zoveel bekende gezichten terug te zien".

Een feest van herkenning

Bij meerdere foto's komen de verhalen los over vroeger, wie naast wie woonde, bij wie ze in de klas zat en wie er helaas al overleden is. Het is een feest van herkenning. De jurken eerst nog zwart en somber, veranderen in de jaren 50 naar lichtere kleuren en nog later naar wit. Gevolgd oor de gekleurde jurken uit de flower power tijd. De mannen eerst nog met hoge hoed, later met lange haren. Menigeen herkent in de foto's van vroeger, de kinderen en kleinkinderen van nu.