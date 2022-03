99 jaar strijd tegen de armoede in Den Bosch, bijna 44 jaar in de raad

Oorlogskind Paul van der Krabben (77) is geboren aan de Parallelweg achter het station en trouwde met zijn Gon nog ouderwets uit bij zijn ouders toen het gezin Van der Krabben al op de Vliert woonde. In september van dit jaar zit hij 44 jaar in de gemeenteraad. Zijn inspiratie? Als vakbondsman alle ellende en eenzaamheid bestrijden. Van der Krabben kreeg thuis al mee in een vroeg stadium lid van de vakbond te worden, eerst NKV nu FNV. Was ook voorzitter van de FNV in Den Bosch. Werkte voor machinefabriek Grasso aan de Parallelweg als verkoper in Europa en later als manager bij DAF in Eindhoven. Bij het autobedrijf was hij ook voorzitter van de Europese ondernemersraad. Heeft een zoon en een kleinzoon.