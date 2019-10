A2 bezaaid met spullen na ongeluk met aanhanger bij knooppunt Empel

‘Onzeker­heid bewoners Dierenbos te groot’

18:55 DEN BOSCH/VINKEL - De gemeente Den Bosch heeft in de eerste brief over permanente bewoning op Dierenbos in Vinkel fouten gemaakt, erkent ze nu zelf ook. Fractie Leefbaar 's-Hertogenbosch is intussen boos dat B en W een motie over de kwestie - onder meer over het feit dat bewoners niet op straat komen te staan - niet juist uitvoeren.