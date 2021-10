A2 bij Den Bosch weekend lang dicht voor onderhoud

Francis­caan Hans van Bemmel (72) werkt voortaan ook als diaken in Geffen en Vinkel: ‘Aan stoppen denk ik niet’

3 oktober GEFFEN/VINKEL - Hans van Bemmel (72), gardiaan van de broeders Franciscanen in Nijmegen, is sinds deze maand tevens actief als diaken in de parochie van de Goede Herder in Geffen en Vinkel.