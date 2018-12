A59 bij Den Bosch weer vrij na ongeluk, file neemt snel af

Grootse zoektocht naar weggelopen Labradood­le heeft succes; ‘Sterre is heel belangrijk voor onze dochter’

17:30 HELVOIRT/VUGHT - Gert-Jan en Aariejo Hooijman uit Vught zijn enorm opgelucht dat hun weggelopen Labradoodle Sterre weer gezond en wel thuis is. ,,We zijn iedereen die heeft geholpen met zoeken heel erg dankbaar", laten ze weten. ,,We hebben echt doodsangsten uitgestaan.”