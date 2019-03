A59 dicht: vrachtwagen geladen met drank op zijn kant op de weg

Bossche ambities woningbouw lopen nogal uiteen

19 maart DEN BOSCH - Er is vrijwel geen enkele politieke partij in Den Bosch die ontkent dat er woningnood is en dat er de komende jaren in snel tempo voor verschillende inkomens- en bevolkingsgroepen gebouwd moet worden. Maar waar de ene partij de verantwoordelijk wethouder Roy Geers complimenteert met de voortvarendheid om dit en volgend jaar 850 tot 900 woningen te bouwen, zijn er ook partijen die vinden dat de ambitie veel hoger moet komen te liggen.