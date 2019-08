Aan de boemel bij feestcafé D’n Beer tijdens kermis in Rosmalen

Ook al moeten de meeste mensen er na een slokje op niet meer aan denken om een draaiende attractie in te duiken, kermis en drank zijn toch écht onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat terwijl het volksfeest van oorsprong nog wel een religieuze aangelegenheid is. Het woord kermis is niet voor niets een verbastering van kerkmis. Religieus is het volksfeest al lang niet meer. Maar met speciaal kermisgeld van pa en ma tot spaarsystemen in de kroeg, zijn kermistradities wél hardnekkig. Zo ook op de kermis in Rosmalen. Al generaties lang wordt de kermis hier uitbundig gevierd, meer náást dan óp het kermisterrein. Want als de kermis op het Gildeplein is neergestreken, dan gaat het bij D’n Beer, het feestcafé aan de voet van het terrein, ook los.