Aan Engelen moest dit diamanten echtpaar even wennen

Op 9 november 1960 werd het jawoord gegeven. Een jaar later verhuisden ze vanwege het werk van Jan - hij was in dienst bij de motor- en bromfietszaak Van den Heuvel en Welvaarts van zijn broer - naar Engelen. Destijds nog een klein dorpje, zeker in vergelijking met Oirschot, waar het echtpaar echt even aan moest wennen. De familie woonde plots heel ver weg en even snel naar 'huis' zat er niet meer in. Reden genoeg om als één van de eersten van de straat een auto te kopen.