Aangepast plan Van Berckelstraat: Geen enkele auto meer over de Kasterenbrug

De Rückertbrug over de Aa gaat wel weer open, daar komt tweerichtingsverkeer. De omliggende wegen worden aangepast met een aantal drempels en wegversmallingen. Om het (auto)verkeer in de gaten te houden, komen er bij de Kasterenbrug camera’s te staan die kentekens lezen van auto’s die toch over de brug rijden.

Taferelen

Om de veiligheid van voetgangers en fietsers te verbeteren, is de Van Berckelstraat sinds begin augustus vorig jaar met tijdelijke middelen ingericht als fietsstraat waar de bus te gast is. Dat leidde vooral in het begin tot de nodige taferelen: auto's die tóch door de straat reden en stadsbussen die klappaaltjes uit de grond reden en betonnen blokken raakten.



De gemeente heeft met onder meer de fietsersbond en omwonenden de plannen uitgewerkt om tot een definitieve oplossing te komen. Op de rijbaan over de Kasterenbrug zijn in de toekomst dus alleen nog maar fietsers en bussen welkom. Het kruispunt Van Berckelstraat-Zuid-Willemsvaart aan de noordzijde van de brug (van zijde Hofstad richting Citadel) blijft open en kruist daar met de fietsstraat.