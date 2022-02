Aangepaste ‘Oeteldonkse Bezuukskes’ aan senioren op afstand: ‘Dansen en bewegen, maar wel op je stoel graag’

Bossche badminton­club levert twee deelnemers aan NK: ‘Nu krijg ik eindelijk de kans om tegen echte toppers te spelen’

De een is piepjong, de ander loopt al jaren mee in het badminton. BCH-spelers Finn Lavalette (18) en Maureen Tan (34) komen dit weekend in actie op het NK badminton in Almere. En dat vindt de een een stuk bijzonderder dan de ander.

4 februari