Aanhouding doorrijder Harendonkweg zonder onderzoek NFI

Verbod op verkoop van bont op Markt Den Bosch lijkt ‘juridisch niet houdbaar’

14:26 Wo 19 dec. Het verbieden van bont op de warenmarkt is waarschijnlijk ‘juridisch niet houdbaar’, zo stelt B en W in antwoord op vragen van de Bossche Groenen. Dat komt ‘omdat er geen Nederlands of Europees import- en handelsverbod voor bontsoorten is ingesteld'.