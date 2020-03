Aankomend filmregisseur Freek Donkers uit Vught wil publiek laten nadenken

DEN-BOSCH ,,Het mooie van film is dat jij jouw ideeën laat zien. Als je iemand een verhaal vertelt, kan iedereen er eigen fantasiebeelden bij bedenken. Leuk mensen te zien lachen om jouw gedachtespinsels.”

Freek Donkers (21) uit Vught hoopt dit jaar als filmregisseur af te studeren aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Donkers ontdekte op de HKU wat hij wil. Als regisseur zelf aan het roer staan; zelf dingen bedenken zoals zijn afstudeerproject ‘Christoffel Ko Hummus en de grote ontdekkingstocht naar jezelf’.

Parodie op Columbus

De komische satire is een parodie op de reis van Christoffel Columbus die per ongeluk Zuid-Amerika ontdekte. ,,Hoofdpersonage Korneel komt per ongeluk op het schip van Columbus terecht”, legt Donkers uit. ,,Korneel wil in de middeleeuwen als eerste in de geschiedenis zichzelf ontdekken door te backpacken naar India. Het schip belandt niet in India, maar stoot al snel op het toen onderontwikkelde Vlieland. De ontdekkingsreizigers bouwen daar een kolonie. Denken goed bezig te zijn, maar verpesten het.”

Quote Satire is middel om serieuze zaken aan te snijden Freek Donkers , Aankomend filmregisseur

De aankomend regisseur houdt van komische satire. ,,Mijn vader is fan van Monty Python. Satire is een middel om serieuzere zaken aan te snijden; mensen te laten nadenken. Veel jongeren vinden ‘Zondag met Lubach’ bijvoorbeeld leuk. Of ik als regisseur iets met het coronavirus zou durven doen? Het ligt eraan hoe het virus zich ontwikkelt. Toen corona in China begon, heb ik daar wel een scene over geschreven. Hoofdpersonage Korneel ontdekt tot zijn schrik dat de Vlielanders Corona (bier) in hun hand hebben. De film wordt mogelijk later nog op televisie uitgezonden. Biermerk Corona is reclame. De scene is geschrapt

Volledig scherm De boot waar een deel van de film zich op afspeelt. © Cas Esders

‘Je kan het niet in je eentje’

Een speelfilm van 25 minuten maak je niet zomaar. ,,Ik heb het verhaal in de zomer bedacht”, aldus Donkers. ,,In april willen we met een crew van zo’n twintig studenten gaan draaien. ,,Cameramensen, editor, haar en make-up, mensen die het decor met hutjes van de inboorlingen bij Noordwijk bouwen en meer”, somt hij op. ,,Je kan het niet in je eentje doen. Ongeveer een kwart van de crew komt uit Den Bosch. Moeder zorgt voor de catering. Oud-leerlingen van het Sint Janslyceum spelen mee als figurant,”