Aanlegsteiger bij De Gruyterfabriek door hoogwater niet meer te gebruiken

OM moet extra werk verrichten bij afpakken van miljoenen van Bossche en Rosmalense verdachten

11:22 DEN BOSCH - De rechtbank heeft het Openbaar Ministerie (OM) opdracht gegeven om extra werk te verrichten in een onderzoek naar leden van een Bossche/Rosmalense Roma-familie die terecht staan in een ontnemingszaak. Het gaat om een zogenaamde kasopstelling die inzicht geeft in de vermeende uitgaven en ontvangsten per persoon.