Aannemer KWS bouwt rotonde en bruggen tussen Den Bosch en Vught

Hinthamer­straat en omgeving afgesloten voor verkeer. En wie mogen doorrijden?

12:02 DEN BOSCH - Behalve de Bossche Hinthamerstraat bij de kruising met de Zuid-Willemsvaart worden ook enkele straten in de omgeving vanaf 15 juli tot 15 oktober afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat gebeurt van 18.00 tot 02.00 uur met hekken en verkeersregelaars. Volgens de gemeente is hiervoor gekozen in overleg met belanghebbenden om sluiproutes te ontlasten.