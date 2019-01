Aanpak criminaliteit in parkeergarages weer vertraagd

Column Niks mis met een goed hoge toren, buiten het histori­sche hart

9:21 Za 12 jan. Er is een hoogbouw-explosie in aantocht in Eindhoven (tot wel 170 meter) en ook Tilburg, waar al de hoogste toren buiten de Randstad staat, denkt aan een nieuwe toren van 120 meter. Maar Eindhoven en Tilburg zijn geen Den Bosch, waar de hoogte van de Sint-Jan bekant heilig is.