Aanpak hardrijders op Rompertsebaan: meer controle en kans op flitskast

Enquête: Brabanders mijden massaal toeristi­sche trekpleis­ters, groot deel gaat zelfs niet weg door corona

2 juli Gaan we dit jaar weg of blijven we liever bij huis? Terwijl lockdowns worden opgeheven en grenzen weer opengaan staat de zomervakantie voor de deur. 2.237 lezers van deze site vulden de vakantie-enquete in en gaven aan massaal het vliegtuig én toeristische trekpleisters te mijden vanwege de coronamaatregelen. Daarbij gaat een deel zelfs helemaal niet op vakantie vanwege het virus.