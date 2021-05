Aanpak jeugdoverlast in Empel succesvol: dwangsom van 2.500 en lik-op-stukbeleid

video Weer of geen weer, in Brabant wordt gewoon gekampeerd: ‘Barbecue staat al drie dagen aan’

5 mei BIEZENMORTEL - Sommige kampeerders moesten midden in de nacht naar buiten, om te voorkomen dat de tent werd weggeblazen. Maar hondenweer of niet; op de volgeboekte camping in Brabant is het deze meivakantie domweg genieten. ,,Iedereen wil er gewoon uit zijn.”