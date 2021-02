Aanpak overlast bij Wilhelminabrug: Stadsklooster kan uitkomst bieden met dagopvang

Moeilijke keuze herontwik­ke­ling Oude Dr. Landman­school in Helvoirt

21 februari HELVOIRT - Komen er nieuwe starterswoningen bij de Oude Dr. Landmanschool? Of wordt het een kleinschalig begeleid wonen project? Blijft harmonie Kunst Adelt zitten in de Notenkraker? Het zijn vragen die opkomen bij het zien van drie ontwerpen rond de herinrichting van de Oude Dr. Landmanschool in Helvoirt. Tot zaterdagavond kan iedereen zijn mening kenbaar maken via de gemeente Vught bij een jury die een keuze eind maart bekendmaakt.