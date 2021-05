Aanpak overlast Wilhelminabrug lijkt te helpen: ‘Het is sinds kort een stuk minder’

Restaurant Gossimijne voorgoed dicht, Anne & Max start met dagzaak en boutiqueho­tel

19 mei DEN BOSCH - Restaurant Gossimijne dat in 2016 startte in het pand aan de Oude Dieze in Den Bosch waar onder andere De Roode Leeuw was gevestigd, is voorgoed gesloten. In de loop van de zomer is de opening van een filiaal van de horecaketen Anne & Max.