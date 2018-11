Aanpak parkeeroverlast in Boschveld; groter gebied voor vergunninghouders

Den Bosch blijft achter in de woningbouw, maar maakt zich ‘geen zorgen’

4 november DEN BOSCH – De bouw van nieuwe woningen in Den Bosch is fors minder dan vorig jaar. In de eerste helft van dit jaar zijn zo’n 190 woningen gebouwd, in de eerste helft van vorig jaar waren dat er nog 320. Ook de 430 verleende bouwvergunningen in dezelfde periode is beduidend minder: 430 om 620 bouwvergunningen in 2017.