Aanpak personeelstekort zorg regio Den Bosch: ‘Het moet concreter. En sneller’

Kasteel Nemerlaer in Haaren heeft na jaren weer een eigen café

9:39 HAAREN - Jazeker, in het nieuwe café De Twaalf Trappisten in Kasteel Nemerlaer in Haaren wordt trappistenbier geschonken. Bieren uit alle twaalf trappistenkloosters met brouwerij in de wereld. Vanaf zondag, 17 maart, kunnen gasten terecht in de horecagelegenheid in het souterrain, het oudste deel van het rijksmonument.