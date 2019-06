Aanpak van fietsen die in de weg staan: ‘Fietsvlonders; ook voor bewoners zonder schuur’

DEN BOSCH - In de Bossche binnenstad stalt lang niet iedereen de fiets in een (bewaakte) fietsstalling of in een fietsbeugel. Ook in woonwijken schiet de ruimte soms tekort. Daar wil D66 iets aan doen: met fietsvlonders. ,,In de woonwijken in en rondom de binnenstad zijn de stoepen vaak smal en hebben de bewoners geen eigen schuur of andere plek om de fiets te stallen’’, zegt D66 gemeenteraadslid Geert Verbruggen. Volgens hem zorgt het voor ‘hinder en soms zelfs onveilige situaties op’.