Aantal hotelovernachtingen in Den Bosch bijna verdubbeld in vijf jaar tijd, en de rek is er nog niet uit

Steeds meer toeristen en zakelijke reizigers slapen een nacht in Den Bosch. 239.094 mensen sliepen in 2017 in een hotel in de stad, terwijl dat er in 2013 nog maar 124.248 waren. De bijna-verdubbeling (+92 procent) in het aantal hotelovernachtingen is een veel sterkere groei dan in de rest van het land (+26 procent) en in de rest van Brabant (+31 procent). Het aantal overnachtingen in Bed & Breakfasts is in totaal veel kleiner, maar is over dezelfde periode wel nog iets harder gestegen (+126 procent). Dat blijkt uit onderzoek van Van Spronsen & Partners, waarop de gemeente deels haar nieuwe hotelbeleid baseert.