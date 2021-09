Aantal vrouwen komt niet terug in Bossche gemeenteraad, ‘kan kiezer geen garantie geven’

Preventief fouilleren bij PI Vught: het mag, het kan, maar de teller staat op nul

6:00 VUGHT - De politie mag sinds 23 juni 2020 preventief fouilleren in de directe omgeving van de gevangenis in Vught. Alles om te voorkomen dat Ridouan Taghi een ontsnappingspoging onderneemt. Maar in de 450 dagen dat de maatregel nu van kracht is, is er nog niet één iemand gefouilleerd.