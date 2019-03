Abt Norbertijnen Heeswijk pleit nadrukkelijk voor leken als voorgangers bij vieringen

Norbertijn Hendrickx sprak zaterdag in de sfeervolle kerk in Bokhoven ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van de parochie H. Antonius Abt. De Norbertijnen van Berne leveren daar sinds 1524 de pastoor. H. Antonius Abt is een kleine, maar levendige en progressieve parochie waar ook veel niet-Bokhovenaren te kerke gaan.

‘Niet opsluiten in eigen kringetje’

Hendrickx, begin dit jaar opnieuw voor een periode van 9 jaar tot abt gekozen, sprak over de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap. Die toekomst is er in zijn ogen alleen als ook niet-celibataire gewijde mannen en vrouwen mogen voorgaan in eucharistievieringen, gezien het tekort aan priesters. ,,Waarom blijven we de leiding van sacramenteel vieren en verkondigen zo eng interpreteren ten gunste van celibataire gewijde mannen? Waarom nemen we vrouwen en mannen die daartoe opgeleid en geschikt bevonden zijn niet op binnen de dienst van de leiding met deze verantwoordelijkheid en waarom zenden we hen daartoe niet officieel? We moeten de gaven van de mensen willen inzetten en ons niet blijven opsluiten in ons eigen kringetje.”