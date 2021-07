Accu van boormachine zette clubgebouw Jeugd Aktief in de hens: ‘Een strop, alles herstellen duurt maanden’

De brand op zich was niet zo heel groot en relatief snel geblust. Toch is er volgens Koen Verhees van de organisatie veel schade in het clubgebouw van Jeugd Aktief aan de Van Miertstraat in Vught. ,,De decorstukken voor de jeugdvakantieweek zijn afgeschreven", zegt hij. ,,En ook de spellen waar we mee bezig waren. We moeten zo goed als opnieuw beginnen. Gelukkig heeft jeugd- en jongerencentrum Elzenburg ons ruimte aangeboden.”