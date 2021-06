Acht kinderboeken komen in Bossche Verkadefabriek tot leven

DEN BOSCH - ,,Welke boodschap ik de postduif heb meegegeven? Een briefje: ‘Lieve mama, ik ben naar Den Bosch!’’ De 7-jarige Phaedra uit Vught is zondag een van de tweehonderd kinderen die de vanwege corona afgeslankte versie van het ‘Mooie Kinderboekenfestival’ in Den Bosch bezochten.

In de tweede editie kwamen dit weekend in de Verkadefabriek niet vijftien kinderboeken zoals in 2019, maar vanwege het virus acht exemplaren voor kids van 4 tot met 10 jaar tot leven.

,,En alles in tijdsloten en strakke banen”, zegt Maartje Bolt, die het festival mede-organiseert. ,,We hebben looproutes, bezoeken de schrijvers, tekenaars en activiteiten in groepjes van maximaal dertig personen. We zijn heel blij dat er weer iets kan. Het is belangrijk dat kinderen ervaren dat boeken meer zijn dan alleen wat letters op papier. Dat een boek allerlei fantasieën in je hoofd op gang kan brengen. Je wereld wordt ruimer. Lezen is de basis voor school en uiteindelijk je hele leven.’’

,,Je kan vandaag mooie dingen maken en naar leuke verhalen luisteren”, aldus Phaedra (7). ,,Wat ik leuke boeken vind? Die van de Gorgels. Ze helpen mij om ’s nachts niet bang te zijn omdat De Gorgels mij bewaken.”

Ontdekkingsreis door kinderboeken

Moeder Cattelijn Verbruggen-Schampers uit Vught heeft meegeluisterd. ,,Lezen is belangrijk voor Phaedra’s fantasie en ontwikkeling. Ze geniet als we een verhaal voorlezen. Als ik lees, kom ik ook tot rust. Je pakt je momentje. Soms lees ik liever dan dat ik een film over een boek zie. Door een film wordt je fantasie voor je ingevuld.”

Zo’n tweehonderd kinderen gingen zondag op ontdekkingsreis langs de kinderboeken. Ze mochten zich onder meer verkleden als zeemeermin, een line-dance oefenen, uit fietsonderdelen een (fantasie)dier maken of lekker wroeten in de modder, zoals hangbuikzwijn Herman uit het boek Hup Herman! van Yvonne Jagtenberg.

Boeken beleven

De kids durven de modderbaan op het plein niet op. Moeder Julia Reijnders van Thomas (5), Lucas (3) en Olaf uit Den Bosch wel. Ze is de enige in de groep die haar voeten vies maakt. ,,De modder is zacht en lekker warm”, roept ze naar de kinderen die haar bij de baan aanmoedigen.

,,(Voor)lezen is heel belangrijk”, zegt ze even later. ,,We keken de coronaperiode soms online als ze bij de bieb voorlazen. Minder leuk dan in het echt. Fijn dat we er dit weekend weer een evenement kunnen bezoeken en een boek mogen beleven.”

Volgens tweevoudig Gouden Penseel-winnaar Yvonne Jagtenberg zijn er tijdens de coronaperiode meer (kinder)boeken verkocht, maar kan het altijd beter. ,,Als je niet kunt lezen, mis je een heleboel. Boeken verbreden je wereld. Dat wil ik paboleraren in spe die nu vooral met sociale media bezig zijn, maar eigenlijk iedereen duidelijk maken.”